FW Alpen: Person in Wohnung
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2
Meldebild: Person in Wohnung
Datum: 21.12.2025
Uhrzeit: 13:55 Uhr
Einsatzort: Im Dahlacker, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Es wurde gemeldet, dass sich eine Person in einer verschlossenen Wohnung befinden solle. Glücklicherweise konnte die Person zwischenzeitlich telefonisch an einem anderen Ort erreicht werden. Somit konnten die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten wieder zum Gerätehaus zurückkehren.
