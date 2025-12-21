Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Person in Wohnung

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: Person in Wohnung

Datum: 21.12.2025

Uhrzeit: 13:55 Uhr

Einsatzort: Im Dahlacker, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Es wurde gemeldet, dass sich eine Person in einer verschlossenen Wohnung befinden solle. Glücklicherweise konnte die Person zwischenzeitlich telefonisch an einem anderen Ort erreicht werden. Somit konnten die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten wieder zum Gerätehaus zurückkehren.

