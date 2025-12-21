PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Person in Wohnung

FW Alpen: Person in Wohnung
  • Bild-Infos
  • Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: Person in Wohnung

Datum: 21.12.2025

Uhrzeit: 13:55 Uhr

Einsatzort: Im Dahlacker, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Es wurde gemeldet, dass sich eine Person in einer verschlossenen Wohnung befinden solle. Glücklicherweise konnte die Person zwischenzeitlich telefonisch an einem anderen Ort erreicht werden. Somit konnten die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten wieder zum Gerätehaus zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren