FW Alpen: Person in Wohnung
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2Y
Meldebild: Person in Wohnung
Datum: 16.12.2025
Uhrzeit: 17:10 Uhr
Einsatzort: Burgstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Mithilfe des Türöffnungssets verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung und übernahmen die Erstversorgung der Person. Nachdem der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst die weitere Versorgung übernommen hatte, konnte die Feuerwehr zu ihrem Standort zurückkehren.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell