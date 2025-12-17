Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Person in Wohnung

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2Y

Meldebild: Person in Wohnung

Datum: 16.12.2025

Uhrzeit: 17:10 Uhr

Einsatzort: Burgstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Mithilfe des Türöffnungssets verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung und übernahmen die Erstversorgung der Person. Nachdem der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst die weitere Versorgung übernommen hatte, konnte die Feuerwehr zu ihrem Standort zurückkehren.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell