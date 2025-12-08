Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ausgelöste BMA

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: BMA3

Meldebild: BMA-Alarm

Datum: 06.12.2025

Uhrzeit: 22:42 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Ein technischer Defekt hat einen Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Einheiten Alpen und Veen alarmiert wurden. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell