FW Alpen: Ausleuchten für den Rettungshubschrauber

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Ausleuchten

Datum: 05.12.2025

Uhrzeit: 00:27 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste ein Rettungshubschrauber angefordert werden. Damit dieser sicher landen konnte, wurde die Feuerwehr zum Ausleuchten des Landeplatzes angefordert.

