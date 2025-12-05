FW Alpen: Ausleuchten für den Rettungshubschrauber
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Ausleuchten
Datum: 05.12.2025
Uhrzeit: 00:27 Uhr
Einsatzort: Weseler Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste ein Rettungshubschrauber angefordert werden. Damit dieser sicher landen konnte, wurde die Feuerwehr zum Ausleuchten des Landeplatzes angefordert.
