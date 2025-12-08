Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ölspur

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN1

Meldebild: Ölspur

Datum: 08.12.2025

Uhrzeit: 12:30 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Eine gemeldete Ölspur auf der Weseler Straße wurde von den Einsatzkräften abgestreut und das Bindemittel der fachgerechten Entsorgung zugeführt.

