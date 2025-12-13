Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Jahreshauptversammlung 2025 der Feuerwehr Alpen - Einheit Veen

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Die Einheit Veen führte am Freitag, den 28 November 2025 wieder ihre Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus am Halfmannsweg in Veen durch. Neben den aktiven Kameraden und einen Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung begrüßte Einheitsführer Martin Landscheidt zusammen mit seinen Stellvertretern Daniel Baltes und Henrik van Beek auch die Leitung der Feuerwehr Alpen mit Michael Hartjes, Marco Giesen und Frank Coenen.

Die Wehrleute blickten auf ein Jahr mit 52 Alarmierungen zurück, welche sich in 21 Brandeinsätze, 11 Brandmeldeanlagen, 13 Technische Hilfeleistungen und 7 Sicherheitswachen unterteilten. Im Personalbereich wurde mit Noah Konczak ein Jugendfeuerwehrmitglied in den aktiven Dienst übernommen. Derzeit umfasst die Einheit Veen somit insgesamt 29 Aktive und ein Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung.

Zu den besonderen Aktivitäten zählten in diesem Jahr wieder eine Brandschutzerziehung für den Abschlussjahrgang (Riesenclowns) des St. Nikolaus Kindergartens, ein Ausflug mit der Einheit Birten der Feuerwehr Xanten oder etwa die Begleitung des St. Martin Umzugs.

Neben den regelmäßigen Übungsabenden, den Sonderübungen zum Atemschutz und der Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen besuchten die Mitglieder auch diverse Lehrgänge und Seminare, um sich für den Dienst bei der Feuerwehr aus- und fortzubilden. Als Anerkennung hierfür sprach Michael Hartjes folgende Beförderungen aus: Noah Konczak wurde zum Feuerwehrmann, Markus Gooßens, Dominik Heuberg, Gregor Keisers und Marlon Kühnen zum Oberfeuerwehrmann und Dominik Hartjes zum Unterbrandmeister ernannt.

Nach dem Ende des offiziellen Teils klang der Abend in einem gemütlichen Beisammensein aus.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell