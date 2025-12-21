FW Alpen: Ausgelöste BMA
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: BMA2
Meldebild: BMA-Alarm
Datum: 20.12.2025
Uhrzeit: 05:27 Uhr
Einsatzort: Rathausstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Ein technischer Defekt hat einen Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Einheit Alpen alarmiert wurde. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.
