Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ausgelöste BMA

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: BMA2

Meldebild: BMA-Alarm

Datum: 20.12.2025

Uhrzeit: 05:27 Uhr

Einsatzort: Rathausstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Ein technischer Defekt hat einen Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Einheit Alpen alarmiert wurde. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell