FW Alpen: Rauchender Pkw am Montagnachmittag in Veen
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B2
Meldebild: PKW-/Motorradbrand
Datum: 22.12.2025
Uhrzeit: 16:54 Uhr
Einsatzort: Veener Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen
Die Einheiten Alpen und Veen wurden mit dem Stichwort "Brand 2, Pkw-Brand" zur Veener Straße alarmiert.
Vor Ort war es zu einem technischen Defekt am Fahrzeug gekommen, wodurch eine starke Rauchentwicklung auftrat. In Zusammenarbeit mit der Polizei wurde die Einsatzstelle gegen fließenden Verkehr abgesichert. Der Motorraum wurde von den Wehrleuten mittels Kleinlöschgerät abgekühlt und abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.
Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell