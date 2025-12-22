Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Rauchender Pkw am Montagnachmittag in Veen

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: PKW-/Motorradbrand

Datum: 22.12.2025

Uhrzeit: 16:54 Uhr

Einsatzort: Veener Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Die Einheiten Alpen und Veen wurden mit dem Stichwort "Brand 2, Pkw-Brand" zur Veener Straße alarmiert.

Vor Ort war es zu einem technischen Defekt am Fahrzeug gekommen, wodurch eine starke Rauchentwicklung auftrat. In Zusammenarbeit mit der Polizei wurde die Einsatzstelle gegen fließenden Verkehr abgesichert. Der Motorraum wurde von den Wehrleuten mittels Kleinlöschgerät abgekühlt und abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell