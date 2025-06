Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nächtlicher Stromausfall - Ursache für mehrere Alarmauslösungen

Schifferstadt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (17.06.25) von 03:00 Uhr - 03:15 Uhr kam es zu einem Stromausfall in Schifferstadt. Hierdurch kam es zu Alarmauslösungen an mehreren Objekten. Die Polizei bestreifte intensiv das Stadtgebiet für den Zeitraum des Stromausfalls. Es kam zu keinen weiteren Vorkommnissen.

