PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Erpressung wegen intimer Bilder

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 20-Jähriger lernte am vergangenen Donnerstag über soziale Medien eine Frau kennen. Über die Plattform tauschten sich beide über ihre Interessen und Hobbys aus. Im Verlauf der folgenden Tage intensivierte sich der Kontakt der beiden und die Inhalte wurden persönlicher. Schließlich fragte die Person, die sich als Helena ausgab, nach intimen Fotos und bot ihrerseits an, solche Fotos zu übersenden. So kam es zum Austausch intimer Bilder. Nachdem dies erfolgt war, drohte die Unbekannte mit der Veröffentlichung der Bilder und forderte mehrere Hundert Euro vom 20-Jährigen. Dieser wandte sich an die Polizei und stellte Anzeige. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen Erpressung gegen Unbekannt.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Erpressungsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 06:07

    POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - PM 1

    Walldorf (ots) - Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Wieslocher Straße im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde hierbei eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Zum Unfallhergang liegen noch keine Informationen vor. Im Zuge der Unfallaufnahme kann es ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 17:32

    POL-MA: Heidelberg: Bargeld aus Tresor entwendet - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagabend 18:30 Uhr und Montagmorgen 06:00 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft unbefugt Zutritt zu einem Baumarkt im Grenzhöfer Weg und brach dort zunächst gezielt die Tür des Tresorraums auf. Im Anschluss öffneten die Unbekannten den Tresor vermutlich mit einem Hebelwerkzeug und entwendeten hieraus Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren