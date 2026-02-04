Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Erpressung wegen intimer Bilder

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 20-Jähriger lernte am vergangenen Donnerstag über soziale Medien eine Frau kennen. Über die Plattform tauschten sich beide über ihre Interessen und Hobbys aus. Im Verlauf der folgenden Tage intensivierte sich der Kontakt der beiden und die Inhalte wurden persönlicher. Schließlich fragte die Person, die sich als Helena ausgab, nach intimen Fotos und bot ihrerseits an, solche Fotos zu übersenden. So kam es zum Austausch intimer Bilder. Nachdem dies erfolgt war, drohte die Unbekannte mit der Veröffentlichung der Bilder und forderte mehrere Hundert Euro vom 20-Jährigen. Dieser wandte sich an die Polizei und stellte Anzeige. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen Erpressung gegen Unbekannt.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Erpressungsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/

