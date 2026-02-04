Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer an der Kreuzung Xaver-Fuhr-Straße/Bösfeld Weg. Er stand dabei unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Der Mann kam gegen 02:15 Uhr aus Richtung Ludwigshafener Straße gefahren und war auf der Xaver-Fuhr-Straße unterwegs. Aufgrund unangepasster Fahrweise im Zusammenhang mit witterungsbedingter Fahrbahnglätte kommt der 52-Jährige im Kurvenbereich nach links von der Straße ab und durchbricht mit seinem Auto mehrere Poller und Metallzäune sowie das dortige Gleisbett. Letztlich kam der Mercedes in einem etwa ein Meter tiefen Graben zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 50.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau eine Alkoholbeeinflussung von knapp 0,9 Promille bei dem Fahrer fest.

Es wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 52-Jährigen ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er darf bis zu einer abschließenden Entscheidung der Staatsanwaltschaft kein Kraftfahrzeug mehr führen.

Der Konsum von Drogen wie beispielsweise Alkohol in Verbindung mit der Teilnahme am Straßenverkehr birgt nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern auch für andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen.

Alkohol beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit. Daher gelten in Deutschland für die Teilnahme am Straßenverkehr sowohl für Kraftfahrzeugführende als auch Radfahrende bestimmte Promillegrenzen. Wer diese nicht einhält, muss mit hohen Bußgeldern, Punkten und sogar mit Führerscheinentzug rechnen.

Weitere Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen sowie über die Folgen von Alkohol- oder Drogenfahrten finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/drogen/alkohol/.

