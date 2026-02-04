Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Täter bricht in Obsthof ein - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 30. Januar 2026, kurz nach 1 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter zunächst das Gitter eines Obsthofes im Stadtteil Baiertal und anschließend das Fenster zu dem Büro auf. Aus den Räumlichkeiten entnahm der Eindringling Bargeld in Höhe von 2.000 Euro und flüchtete im Anschluss.

Bereits am 28.01.202 fiel eine männliche Person auf, welche sich um das Objekt bewegte und Bilder hiervon fertigte. Anschließend entfernte sich die Person wieder von der Örtlichkeit. Diese kann wie folgt beschrieben werden: männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 28-35 Jahre alt, ca. 170 cm, schlank, kurze, glatte Haare, längliches Gesicht. Er war schwarz gekleidet.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Wiesloch und Baiertal beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/ 5709-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell