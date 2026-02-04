POL-MA: Mannheim: Unachtsamkeit führt zum Unfall
Mannheim (ots)
Am Dienstag fuhr gegen 22 Uhr eine 26-Jährige mit ihrem Audi vom Fahrbahnrand an. Dabei übersah sie einen von hinten auf der Koblenzer Straße heranfahrenden BMW. Dessen 22-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit seinem Auto auf den Audi. Verletzt wurde dabei niemand, aber es entstand mit insgesamt 10.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal übernahm die weiteren Unfallermittlungen.
