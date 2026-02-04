Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe nach Steinwurf zerstört - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt die Scheibe eines Restaurants in der Bieggasse. Die Tat ereignete sich mutmaßlich im Laufe des 3. Februars. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde ein Stein gegen das Fenster der Gaststätte geworfen, sodass dessen Glas komplett zerstört wurde. Hinweise auf einen Einbruchsversuch liegen bislang nicht vor, weshalb das Polizeirevier Wiesloch aktuell wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell