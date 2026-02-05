PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto fährt gegen Ampelmast - Straßensperrung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls in Höhe des Bahnhofs Dossenheim sind Polizei und Rettungsdienste derzeit im Einsatz. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr eine Autofahrerin gegen 7:20 Uhr aus bislang unbekannten Gründen gegen einen Ampelmast. Weitere Informationen zu den Umständen des Unfalls sowie zu den beteiligten Personen liegen derzeit noch nicht vor.

Wegen der laufenden Unfallaufnahme ist die B 3 derzeit zwischen der Schwabenheimer Straße und der Einmündung der L 531 voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

