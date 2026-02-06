PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrer beschädigt mit Lkw eine Mauer und fährt weiter

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag war um kurz vor 10 Uhr ein 63-Jähriger mit einer Sattelzugmaschine auf der Steigestraße unterwegs. An der Kreuzung Quellenweg bog er nach links in diesen ein. Hierbei touchierte er infolge Unachtsamkeit mit dem rechten Stoßstangeneck des Aufliegers eine Sandsteinmauer sowie ein dort aufgestelltes Halteverbotsschild. An der Mauer entstand ein erheblicher Schaden und das Verkehrszeichen wurde komplett aus dem Boden gerissen. Der entstandene Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Nach dem Unfall fuhr der 62-Jährige einfach weiter. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und verständigte die Polizei. Aufgrund der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife des Polizeirevier Eberbach den Unfallverursachen nur kurze Zeit später auf einem Parkplatz der B37 zwischen Hirschhorn und Eberbach aufspüren. Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich bei der Kontrolle des Fahrers nicht. Dieser gab an, dass er den Unfall nicht bemerkt hatte. Gegen ihn ermittelt nun das Polizeirevier Eberbach wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

