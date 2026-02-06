Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstag wurde in ein Wohngebäude im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt eingebrochen und Wertgegenstände entwendet. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 23:45 Uhr Zutritt zu einem Apartment eines Mehrparteienhauses in der Galileistraße, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Im Inneren eigneten sie sich technische Geräte, Bargeld sowie Bekleidung an und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden lässt sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag beziffern.

Die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl hat das Fachdezernat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Es werden Personen gesucht, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

