PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Provozierter Verkehrsunfall

Mainz-Neustadt (ots)

Am Samstag, den 24. Januar 2026, kam es gegen 20:00 Uhr in der Rheinallee auf Höhe der Zwerchallee zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhren zwei Fahrzeuge die Zwerchallee und wollten jeweils abbiegen - eines nach rechts, das andere nach links. Der Unfallverursacher nutzte zunächst die linke Abbiegespur, während die Geschädigte die rechte Spur wählte. Während des Abbiegevorgangs wechselte der Verursacher plötzlich auf die rechte Spur und touchierte dabei das Fahrzeug der Geschädigten. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision beschädigt.

Die Geschädigte meldete den Unfall anschließend auf einer Mainzer Polizeidienststelle. Sie erklärte, dass sie sich am Unfallort durch das Verhalten des anderen Beteiligten überrumpelt gefühlt habe und daher zunächst auf eine polizeiliche Aufnahme verzichtet hatte. Bei der nachträglichen Unfallaufnahme äußerte sie den Verdacht, dass der Unfall möglicherweise absichtlich herbeigeführt wurde. Sie berichtete, dass der andere Fahrer die Verkehrssituation mit einem Mobiltelefon gefilmt, versucht habe, einen bereits vorhandenen Schaden ihrem Fahrzeug zuzuschreiben, und insgesamt sehr routiniert gehandelt habe. Außerdem habe sie den Eindruck gewonnen, dass der Fahrer gezielt beschleunigt habe.

Eine polizeiliche Recherche ergab, dass der betreffende Fahrzeugführer innerhalb des letzten Jahres bereits mehrere ähnliche Unfälle an derselben Örtlichkeit hatte.

Vor diesem Hintergrund besteht der Verdacht auf Betrug und Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315b StGB. Die entsprechenden Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zu den Hintergründen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Schlägerei auf Tankstellengelände - Tatverdächtiger ermittelt

    Mainz-Weisenau (ots) - Am 22.01.2026 wurde der Polizei um 13:55 Uhr eine Schlägerei auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße Heiligkreuzweg in Weisenau gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten hatte der Tatverdächtige nach Angaben von Zeugen die Örtlichkeit bereits mit einem Pkw verlassen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Körperlicher Übergriff auf Fußgängerin mit Hund

    Mainz-Neustadt (ots) - Am 22.01.2026 gegen 18:50 Uhr kam es zu einer Körperverletzung an einer Fußgängerin mit Hund. Eine 37-jährige Frau aus Mainz befand sich mit ihrem angeleinten Hund auf dem Gehweg in der Leibnizstraße/Ecke Josefsstraße, als ein unbekannter Mann nach dem Hund trat. Die Beweggründe des Mannes sind bislang unbekannt. Als die Frau ihn daraufhin zur Rede stellen wollte, schlug dieser ihr mit der ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Polizeieinsatz nach Sachbeschädigung auf dem Gutenbergplatz

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:10 Uhr auf dem Gutenbergplatz zu einer Sachbeschädigung durch mehrere Jugendliche. Sie trate dort gegen ein abgestelltes Fahrrad und es bestand zunächst der Verdacht, dass mit Flaschen auf Passanten geworfen worden sei. Nach Rücksprache mit dem Mitteiler konnte sich der Verdacht des Flaschenwurfs nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren