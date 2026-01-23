PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPMZ: Körperlicher Übergriff auf Fußgängerin mit Hund

Mainz-Neustadt (ots)

Am 22.01.2026 gegen 18:50 Uhr kam es zu einer Körperverletzung an einer Fußgängerin mit Hund. Eine 37-jährige Frau aus Mainz befand sich mit ihrem angeleinten Hund auf dem Gehweg in der Leibnizstraße/Ecke Josefsstraße, als ein unbekannter Mann nach dem Hund trat. Die Beweggründe des Mannes sind bislang unbekannt. Als die Frau ihn daraufhin zur Rede stellen wollte, schlug dieser ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend entfernte er sich in Richtung Boppstraße. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: männlich, ca. 175 cm groß, dunkle Haare, bekleidet mit einer Bomberjacke und einem grauen Schal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

