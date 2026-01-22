Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Kraftfahrzeug in der Mainzer Altstadt

Mainz-Altstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 02:20 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Emmeranstraße in der Mainzer-Altstadt.

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem verschlossenen Fahrzeug zwei Koffer sowie eine Reisetasche. In den Gepäckstücken befanden sich persönliche Gegenstände des Geschädigten.

Auf welche Weise sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug verschafften, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Emmeranstraße oder der nähreren Umgebung beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06131/65-34150 oder per Mail an pimainz1@polizei.rlp.de zu melden.

