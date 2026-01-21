PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Mainz (ots)

Am 20.01.2026 gegen 16:30 Uhr, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einem am Deutschhausplatz geparktem Fahrzeug mitgeteilt.

Vor Ort teilte die Geschädigte mit, dass eine Zeugin zuvor eine Gruppe Jugendlicher gesehen habe, die sich um das Auto herum aufgehalten habe. Eine Person hätte auch auf dem Fahrzeug gesessen. Die Gruppe habe sich bereits von der Örtlichkeit entfernt und im Anschluss seien Kratzer im Lack des PKWs festgestellt worden.

Ein möglicher Zusammenhang zwischen der festgestellten Sachbeschädigung und der zuvor beobachteten Jugendgruppe kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

