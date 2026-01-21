Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aggressiver Mann verletzt Frau und wird in Gewahrsam genommen

Mainz (ots)

Am Dienstagmittag kam es gegen 14:15 Uhr in der Straße Binger Schlag in Mainz zu einer Körperverletzung.

Ein 53-jähriger Mainzer näherte sich augenscheinlich alkoholisiert einer Frau und ihrer Begleitung und belästigte beide verbal. Nachdem er von den Beteiligten mehrfach aufgefordert wurde, sie in Ruhe zu lassen und sich zu entfernen, begab sich der Mann kurzzeitig in einen haltenden Linienbus, verließ diesen jedoch unmittelbar danach wieder.

Im weiteren Verlauf trat der 53-Jährige erneut an die Geschädigte heran, hielt ihr sein Mobiltelefon dicht vor das Gesicht und äußerte, dass er sie filmen werde. Trotz mehrfacher Aufforderung der Geschädigten, dies zu unterlassen und sich zu entfernen, schlug der Mann ihr plötzlich mit der Faust gegen den Kopf.

Unmittelbar nach der Tat eilten Zeugen der Geschädigten zu Hilfe und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen fest.

Nach der ersten polizeilichen Sachverhaltsaufnahme vor Ort beruhigte sich die Situation zunächst. Dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er jedoch nicht nach und zeigte sich weiterhin aggressiv und aufbrausend gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Aufgrund dessen wurde der Mann zur Durchsetzung des Platzverweises in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell