POL-PPMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss - Fahrzeug ohne Zulassung

Mainz-Budenheim (ots)

Am 21.01.2026 gegen 18:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Heidesheimer Straße in Budenheim im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Pkw-Fahrer, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der Überprüfung des 43-jährigen Mannes konnten im Fahrzeug Betäubungsmittel -Amphetamin und Cannabis- aufgefunden werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die eingesetzten Beamten zudem fest, dass der Pkw über keine gültige Zulassung verfügte. Darüber hinaus waren die am Kennzeichen angebrachten Stempel der Zulassungsstelle sowie die TÜV-Plakette gefälscht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug wurde ordnungsgemäß abgestellt und die Kennzeichen sichergestellt. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde der 43-jährige Mann aus Budenheim zur Polizeidienststelle verbracht, wo eine Blut- und Speichelprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

