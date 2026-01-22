PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss - Fahrzeug ohne Zulassung

Mainz-Budenheim (ots)

Am 21.01.2026 gegen 18:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Heidesheimer Straße in Budenheim im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Pkw-Fahrer, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der Überprüfung des 43-jährigen Mannes konnten im Fahrzeug Betäubungsmittel -Amphetamin und Cannabis- aufgefunden werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die eingesetzten Beamten zudem fest, dass der Pkw über keine gültige Zulassung verfügte. Darüber hinaus waren die am Kennzeichen angebrachten Stempel der Zulassungsstelle sowie die TÜV-Plakette gefälscht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug wurde ordnungsgemäß abgestellt und die Kennzeichen sichergestellt. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde der 43-jährige Mann aus Budenheim zur Polizeidienststelle verbracht, wo eine Blut- und Speichelprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 11:57

    POL-PPMZ: Sachbeschädigung an geparktem Pkw

    Mainz (ots) - Am 20.01.2026 gegen 16:30 Uhr, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einem am Deutschhausplatz geparktem Fahrzeug mitgeteilt. Vor Ort teilte die Geschädigte mit, dass eine Zeugin zuvor eine Gruppe Jugendlicher gesehen habe, die sich um das Auto herum aufgehalten habe. Eine Person hätte auch auf dem Fahrzeug gesessen. Die Gruppe habe sich bereits von der Örtlichkeit entfernt und im Anschluss seien ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:27

    POL-PPMZ: Aggressiver Mann verletzt Frau und wird in Gewahrsam genommen

    Mainz (ots) - Am Dienstagmittag kam es gegen 14:15 Uhr in der Straße Binger Schlag in Mainz zu einer Körperverletzung. Ein 53-jähriger Mainzer näherte sich augenscheinlich alkoholisiert einer Frau und ihrer Begleitung und belästigte beide verbal. Nachdem er von den Beteiligten mehrfach aufgefordert wurde, sie in Ruhe zu lassen und sich zu entfernen, begab sich der ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Pkw und jugendlichem Fußgänger

    Mainz-Gonsenheim (ots) - Am Mittwoch, den 21.01.2026, ereignete sich gegen 07:45 Uhr in der Elbestraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 16-jährigen Fußgänger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte der Jugendliche einen Fußgängerüberweg im Bereich der Straßenbahnhaltestelle, als er von dem Fahrzeug einer 69-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst und dadurch verletzt wurde. Im Rahmen der polizeilichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren