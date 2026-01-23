PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz nach Sachbeschädigung auf dem Gutenbergplatz

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:10 Uhr auf dem Gutenbergplatz zu einer Sachbeschädigung durch mehrere Jugendliche. Sie trate dort gegen ein abgestelltes Fahrrad und es bestand zunächst der Verdacht, dass mit Flaschen auf Passanten geworfen worden sei.

Nach Rücksprache mit dem Mitteiler konnte sich der Verdacht des Flaschenwurfs nicht erhärten. Das Fahrrad wurde jedoch durch die Tritte beschädigt.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten drei der beteiligten Jugendlichen im Bereich eines nahegelegenen Schnellrestaurants angetroffen werden. Der 17-jährige Beschuldigte wurde zur Anzeigenaufnahme auf die Dienststelle verbracht.

Die Erziehungsberechtigten wurden über den Sachverhalt informiert und der Jugendliche nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das beschädigte Fahrrad wurde präventiv sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 09:34

    POL-PPMZ: Körperverletzung nach verbaler Auseinandersetzung am Mainzer Hauptbahnhof

    Mainz (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es gegen 03:40 Uhr im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Tatverdächtige zuvor auf dem Bahnhofsvorplatz lautstark volksverhetzende Parolen gerufen haben. Als der 26-jährige Geschädigte den Mann darauf ansprach, habe dieser ihm mit ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Diebstahl aus Kraftfahrzeug in der Mainzer Altstadt

    Mainz-Altstadt (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 02:20 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Emmeranstraße in der Mainzer-Altstadt. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem verschlossenen Fahrzeug zwei Koffer sowie eine Reisetasche. In den Gepäckstücken befanden sich persönliche Gegenstände des Geschädigten. Auf welche ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss - Fahrzeug ohne Zulassung

    Mainz-Budenheim (ots) - Am 21.01.2026 gegen 18:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Heidesheimer Straße in Budenheim im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Pkw-Fahrer, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der Überprüfung des 43-jährigen Mannes konnten im Fahrzeug Betäubungsmittel -Amphetamin und Cannabis- aufgefunden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren