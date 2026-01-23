Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz nach Sachbeschädigung auf dem Gutenbergplatz

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:10 Uhr auf dem Gutenbergplatz zu einer Sachbeschädigung durch mehrere Jugendliche. Sie trate dort gegen ein abgestelltes Fahrrad und es bestand zunächst der Verdacht, dass mit Flaschen auf Passanten geworfen worden sei.

Nach Rücksprache mit dem Mitteiler konnte sich der Verdacht des Flaschenwurfs nicht erhärten. Das Fahrrad wurde jedoch durch die Tritte beschädigt.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten drei der beteiligten Jugendlichen im Bereich eines nahegelegenen Schnellrestaurants angetroffen werden. Der 17-jährige Beschuldigte wurde zur Anzeigenaufnahme auf die Dienststelle verbracht.

Die Erziehungsberechtigten wurden über den Sachverhalt informiert und der Jugendliche nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das beschädigte Fahrrad wurde präventiv sichergestellt.

