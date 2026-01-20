Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen einer Körperverletzung gesucht

Müden (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einer Körperverletzung, zu der es am 13.01.2026 in einem Bus gekommen sein soll. Es werden Zeugen der Tathandlung gesucht. Gegen 16:15 Uhr am Dienstag der vergangenen Woche befuhren zwei Beamte mit ihrem Funkstreifenwagen die Bahnhofstraße in Gifhorn. Dabei wurden sie von einem jungen Mann angesprochen. Dieser berichtete ihnen, dass er zuvor mit dem Bus der Linie 141 von Meinersen nach Gifhorn gefahren sei. Auf der Fahrt habe ihn ein flüchtig Bekannter ohne Grund angegriffen. Er sei mehrfach ins Gesicht sowie gegen den Torso geschlagen worden. Schließlich sei ein anderer Fahrgast eingeschritten, habe den Täter von weiteren Handlungen abhalten können und ihn in Müden zum Verlassen des Busses aufgefordert. Der Täter sei dem nachgekommen. Die Beamten dokumentierten die Verletzungen des 17-Jährigen; auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens verzichtete er.

Der Tatverdächtige, ein ebenfalls 17-Jähriger, konnte am frühen Abend ermittelt werden. Für die weiteren Ermittlungen werden nun Zeugen der Tat, insbesondere der couragiert einschreitende Fahrgast, gesucht. Die Tat soll sich gegen 15:45 Uhr ereignet haben. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei in Gifhorn.

