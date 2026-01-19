Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Strafverfahren nach Drohung

Sassenburg (ots)

Einen größeren Polizeieinsatz löste am Samstagabend ein 50-Jähriger aus, gegen ihn wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Den Polizeinotruf rief gegen 20:55 Uhr ein 37-Jähriger. Er war zu Besuch in der Wohnung eines Freundes. Mit dem Nachbarn war es im Hausflur zu einem Streit gekommen. Im Rahmen des Streits habe der Nachbar sie durch Vorhalt einer Schusswaffe bedroht. Daraufhin fuhren mehrere Einsatzkräfte der Polizei zum Tatort, einem Mehrfamilienhaus an der Stüder Straße in Grußendorf. Da der Tatverdächtige sich beim Eintreffen der Beamten bereits wieder in seine Wohnung zurückgezogen hatte, sicherten die Beamten zunächst das Grundstück und den Zugang der betreffenden Wohnung. Nach einer detaillierten Schilderung der beiden Opfer, des 37-Jährigen und des 34-jährigen Wohnungsinhabers, gingen die Beamten von einer bestehenden konkreten Gefahr aus. Deshalb verschafften sie sich Zugang zur Wohnung des 50-Jährigen. Der Mann wurde dort schlafend angetroffen, eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert über 2 Promille. Er wurde bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Diese wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Bedrohung führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn.

