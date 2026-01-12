Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallgeschehen am Wochenende

LK Gifhorn (ots)

Das Winterwetter am Wochenende sorgte insbesondere am vergangenen Freitag für Verkehrsunfälle. Da bei insgesamt sieben Unfällen - die im Zusammenhang mit den winterlichen Straßenverhältnissen standen - nur eine Person leicht verletzt wurde, blieb das Unfallgeschehen insgesamt glimpflich. In den meisten Fällen entstand lediglich Sachschaden.

Von den sieben Verkehrsunfällen ereigneten sich fünf am Freitag. Gegen 13:25 Uhr befuhren zwei Autos die Hauptstraße in Meine. Das vorausfahrende Fahrzeug musste die Fahrt beenden, da die Batterie entladen war. Der Fahrer des Fahrzeugs dahinter übersah dies und konnte auf glatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kommen. Gegen 17:40 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Opel die Landesstraße 283. Die Fahrbahn war aufgrund der Wetterlage nicht mehr sichtbar, sodass er nach rechts abkam und seitlich mit einem Baum kollidierte. Der Mann blieb unverletzt. Auf der Bundesstraße 4 bei Groß Oesingen verunfallte gegen 19:40 Uhr ein Sattelzug. Der 40-jährige Fahrer war ins Schleudern geraten und gegen eine Leitplanke geprallt. Ein Räumfahrzeug konnte den LKW auf die Fahrbahn ziehen. Da der LKW nur noch bedingt fahrbereit war, wurde er zum nächsten Parkplatz begleitet. Ein 19-Jähriger wollte gegen 20:55 Uhr mit seinem BMW von der Celler Straße auf die Bundesstraße 188 auffahren. Er beschleunigte zu stark und geriet ins Schleudern. Dadurch prallte er gegen eine Leitplanke, er selbst blieb unverletzt. Auf der Landesstraße 292 kam gegen 21:30 Uhr ein LKW alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Der 26-jährige Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstag kam es gegen 13:30 Uhr auf der Liststraße in Isenbüttel zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Der Fahrer eines Volkswagen Multivan wollte nach rechts in den Allerkamp abbiegen. Der Fahrer eines dahinterfahrenden Volkswagen Touran bremste ebenfalls, fuhr bei schneeglatter Fahrbahn jedoch leicht auf den Multivan auf.

Am Sonntagabend kam es auf der Kreisstraße 120 bei Tiddische zu einem Unfall, als ein 18-Jähriger mit seinem Volkswagen Tayron einem bremsenden Pkw auswich und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ein Strafverfahren wurde ebenfalls am Sonntag gegen einen anderen 18-Jährigen eingeleitet. Er fuhr gegen 16:30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf einem Parkplatz und auf Feldwegen im Bereich der Straße "Zum Luisenhof" und gefährdete dabei Fußgänger. Die alarmierten Beamten der Polizei Gifhorn trafen den Mann anschließend im Stadtgebiet an. Es wurde keine Beeinflussung festgestellt, der Fahranfänger wurde eindringlich sensibilisiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell