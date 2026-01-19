Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfälle unter Alkoholeinfluss

LK Gifhorn (ots)

Zu zwei Unfällen unter Alkoholeinfluss kam es am vergangenen Freitagabend. Gegen 21:25 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem 5er BMW die Bundesstraße 4 in Richtung Lüneburg. Dabei kam sie auf Höhe der Celler Straße zunächst nach rechts von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen die Beton-Mitteltrennwand. Durch den Unfall zog sich die 22-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Eine weitere Mitfahrerin, eine 19-Jährige, sowie die Fahrerin blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der 25-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,17 Promille. Gegen die Frau wurde daraufhin ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, zudem wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zu dem zweiten Unfall kam es gegen 23:00 Uhr in der Straße "Im Walde" in Wagenhoff. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen prallte der Fahrer eines Mercedes gegen einen Grundstückszaun. Anschließend wurde er von Zeugen angesprochen, entfernte sich jedoch vom Unfallort. Die Zeugenhinweise führten die alarmierten Beamten zur Halteranschrift. Dort stellten sie einen beschädigten Pkw fest. Auf Klingeln öffnete niemand. Durch ein Fenster konnten die Beamten jedoch eine Person erkennen, auf die die Beschreibung des Unfallfahrers zutraf. Daraufhin wurde Kontakt zur Staatsanwaltschaft Hildesheim aufgenommen, welche die Türöffnung anordnete. Der 57-Jährige hatte sich augenscheinlich schlafend gestellt. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,39 Promille. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da ihm diese bereits in der Vergangenheit entzogen worden war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell