Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung nach verbaler Auseinandersetzung am Mainzer Hauptbahnhof

Mainz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es gegen 03:40 Uhr im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs zu einem Körperverletzungsdelikt.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Tatverdächtige zuvor auf dem Bahnhofsvorplatz lautstark volksverhetzende Parolen gerufen haben. Als der 26-jährige Geschädigte den Mann darauf ansprach, habe dieser ihm mit körperlicher Gewalt gedroht. Der Geschädigte flüchtete daraufhin in Richtung eines Imbissbetriebs, wurde jedoch von dem Tatverdächtigen verfolgt und mehrfach mit der Faust geschlagen. Auch innerhalb des Geschäfts soll der Angriff fortgesetzt worden sein.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Bereich Gesichts sowie an der Hand. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige, ein 28-jähriger Mainzer konnte anhand von Zeugenhinweisen identifiziert und im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch Einsatzkräfte der Polizei festgestellt werden. Er hat nun mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Volksverhetzung zu rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

