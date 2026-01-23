Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei auf Tankstellengelände - Tatverdächtiger ermittelt

Mainz-Weisenau (ots)

Am 22.01.2026 wurde der Polizei um 13:55 Uhr eine Schlägerei auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße Heiligkreuzweg in Weisenau gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten hatte der Tatverdächtige nach Angaben von Zeugen die Örtlichkeit bereits mit einem Pkw verlassen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das betreffende Fahrzeug festgestellt und der mutmaßliche Täter identifiziert werden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 19-jährigen Mann mit Wohnsitz in Wiesbaden. Aufgrund des Verdachts einer Körperverletzung wurden Ermittlungen gegen den jungen Mann eingeleitet.

