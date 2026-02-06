POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person im Kreisverkehr
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Donnerstag um 11:20 Uhr kam es im Kreisverkehr in Höhe der Straße Zum Brennthaus in Richtung Dielheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Opel-Fahrer verletzt wurde. Bei der Einfahrt übersah eine 41-jährige Jeep-Fahrerin den Opel-Fahrer, welcher sich bereits im Kreisel befand und kollidierte mit diesem.
An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 Euro. Der Opel-Fahrer erlitt Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.
Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jessica Bestwina
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell