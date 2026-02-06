Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person im Kreisverkehr

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag um 11:20 Uhr kam es im Kreisverkehr in Höhe der Straße Zum Brennthaus in Richtung Dielheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Opel-Fahrer verletzt wurde. Bei der Einfahrt übersah eine 41-jährige Jeep-Fahrerin den Opel-Fahrer, welcher sich bereits im Kreisel befand und kollidierte mit diesem.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 Euro. Der Opel-Fahrer erlitt Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

