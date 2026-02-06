PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Donnerstag, den 22.01.2026 wird ein 15-jähriges Mädchen aus Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis vermisst. Das letzte Mal gesehen wurde die 15-Jährige am Mittwochmorgen, den 21. Januar. Als mögliche Hinwendungsorte gelten der Raum Stuttgart, der Raum Offenbach sowie der Raum Eberbach. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 160 cm groß
   - ca. 55-60 kg
   - rötlich-braune, lange glatte Haare
   - blaue Augen
   - Nasenpiercing in Herzform im rechten Nasenflügel
   - Auffällig stark geschminkt

Ein Lichtbild der 15-Jährigen kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/neckargemuend-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Denise Grashoff
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

