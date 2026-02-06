Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbrüche in Arztpraxen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Freitagnacht gegen 1 Uhr versuchte ein Unbekannter in eine Arztpraxis in der Bahnhofstraße einzubrechen. Er versuchte über einen Hintereingang in die Praxis zu gelangen. Als er das Schloss der Türe aufbrechen wollte, wurde er von einer Zeugin im Haus, die durch Geräusche geweckt wurde, entdeckt. Der ertappte Einbrecher ergriff hieraufhin die Flucht in unbekannte Richtung. Der Täter soll hager und ca. 170 cm groß sein. Er führte eine Taschenlampe mit und hatte die Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war eine unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen 22 Uhr und 8 Uhr in eine Arztpraxis in der Neckarstraße eingebrochen. Hier war am Türschloss manipuliert worden, um in die Praxisräume zu gelangen. Aus den Praxisräumen wurde Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe entwendet. Die Täterschaft konnte hiernach unerkannt entkommen.

Die Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sind mit der Spurensicherung betraut. Inwieweit ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Taten bestehen könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223 92540 zu melden.

