PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbrüche in Arztpraxen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Freitagnacht gegen 1 Uhr versuchte ein Unbekannter in eine Arztpraxis in der Bahnhofstraße einzubrechen. Er versuchte über einen Hintereingang in die Praxis zu gelangen. Als er das Schloss der Türe aufbrechen wollte, wurde er von einer Zeugin im Haus, die durch Geräusche geweckt wurde, entdeckt. Der ertappte Einbrecher ergriff hieraufhin die Flucht in unbekannte Richtung. Der Täter soll hager und ca. 170 cm groß sein. Er führte eine Taschenlampe mit und hatte die Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war eine unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen 22 Uhr und 8 Uhr in eine Arztpraxis in der Neckarstraße eingebrochen. Hier war am Türschloss manipuliert worden, um in die Praxisräume zu gelangen. Aus den Praxisräumen wurde Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe entwendet. Die Täterschaft konnte hiernach unerkannt entkommen.

Die Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sind mit der Spurensicherung betraut. Inwieweit ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Taten bestehen könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223 92540 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 14:19

    POL-MA: Unbekannte werfen Steine auf fließenden Verkehr - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft warf am Donnerstag gegen 19:40 Uhr mehrere Steine auf das Auto eines 60-Jährigen. Dieser fuhr mit seinem Hyundai im Stadtteil Neckarstadt die Schafweide in Richtung Friedrich-Ebert-Straße entlang. Der Sachschaden beträgt ca. 6.000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 14:12

    POL-MA: Heidelberg: Radfahrer bei Unfall verletzt

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstagmorgen, kurz nach 9:00 Uhr lenkte ein 50-Jähriger seinen Lkw trotz Verbots von der Mittermaierstraße nach links in die Alte Eppelheimer Straße. Dabei übersah er einen 65-jähriger Radfahrer, der ihm auf der Mittermaierstraße bei grüner Ampel entgegenkam und kollidierte mit diesem. Der 65-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Die Verletzungen wurden medizinisch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren