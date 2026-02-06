Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Blitzeinbruch in Fahrradladen, Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Unbekannte Täter verübten am späten Donnerstagabend in der Straße Am Taubenfeld einen Blitzeinbruch auf ein Fahrradgeschäft. Die Täter fuhren zunächst gegen 23:40 Uhr rückwärts mit einem hellen Transporter gegen die Schaufensterscheibe des Ladens und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Hieraus entwendeten sie in kürzester Zeit mehrere hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von etwa 50.000 Euro. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um drei Täter, wobei eine Person das Fahrzeug steuerte und zwei weitere Komplizen mit Stirnlampen auf dem Kopf die E-Bikes einluden. Wie hoch der entstandene Sachschaden am Gebäude ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

