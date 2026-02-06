Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beleidigt und bedroht Mann beim Aufhängen von Plakaten für eine politische Veranstaltung - Täterermittlung

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6204432) und (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6204547) war am Nachmittag des 26.01.2026 ein 50-Jähriger, der gerade Plakate für eine politische Veranstaltung aufgehangen hatte, von einem Unbekannten beleidigt und bedroht worden.

Die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnte nun einen Ermittlungserfolg erzielen und den bislang unbekannten Tatverdächtigen identifizieren. Demnach handelt es sich bei dem Täter um einen 44-Jährigen aus Walldorf. Die Hintergründe zur Tat und warum sich der Mann am Tattag aggressiv verhielt sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Den Tatverdächtigen erwartet eine Anzeige wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

