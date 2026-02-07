Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach: Brand eines Pkw - Zeugen gesucht

Hemsbach (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 19:00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein brennender Pkw Skoda auf einem Parkplatz in der Hüttenfelder Straße in Hemsbach gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Weinheim, war der Fahrzeugbrand durch die Freiwillige Feuerwehr Hemsbach bereits gelöscht worden. Auch wenn die Brandursache noch unklar ist, ergaben sich erste Hinweise auf eine Gruppe Jugendlicher, die Feuerwerkskörper auf dem Parkplatz gezündet und sich anschließend entfernt hatten. Eine Beschreibung der Jugendlichen ist nicht bekannt. An dem Fahrzeug entstand ein Schachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Das Polizeirevier Weinheim bittet deshalb Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Brand des Pkw machen können, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, in Verbindung zu setzen.

