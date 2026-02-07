PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagabend, kur vor 18:00 Uhr, ereignete sich auf der Neckarauer Straße in Mannheim, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn. Nach derzeitigem Sachstand wollte ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer, der auf der Neckarauer Straße in Richtung Innenstadt fuhr, an der Kreuzung zur Fabrikstationsstraße verbotswidrig wenden und übersah dabei eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro, davon 10.000EUR am Pkw Mercedes. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Mannheim war der Schienenverkehr in Richtung Innenstadt für etwa 30 Minuten unterbrochen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

