Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum vom 21.07. bis 04.08.2025 kam es bei einem Autohaus in der Obersülzer Straße in 67269 Grünstadt zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen an vier Neuwagen. Bei den Fahrzeugteilen handelt es sich um Partikelfilter mit Sonden, welche vom Unterboden der Fahrzeuge abmontiert wurden. Der Schaden des Autohauses beläuft sich auf 8000 Euro. Es wird gebeten, Hinweise an die Polizeiinspektion in Grünstadt zu richten.

