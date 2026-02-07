PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten-PM-Nr. 2

Mannheim-Luzenberg (ots)

Wie bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6212204 ereignete sich in den frühen Morgenstunden (06:00 Uhr) des heutigen Tages ein Verkehrsunfall im Bereich der Luzenbergstraße (B44). Hierbei befuhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer die Luzenbergstraße (B44), in Richtung MA-Waldhof und übersah beim Linksabbiegen, in die Sandhofer Straße, den vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden 24-jährigen Nissan-Fahrer. Es kam zur Kollision. Kurz darauf fuhr dann auch noch ein 44- jähriger Citroen-Fahrer über, auf der Fahrbahn verteilte Fahrzeugteile, welche von der Kollision herrührten. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Unfallverursacher als auch der Nissan-Fahrer nicht unerheblich verletzt. Beide Personen wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Kliniken gebracht. Alle drei am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Ferner musste auch noch eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung beauftragt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme und der damit einhergehenden Fahrbahnreinigung wurde auch noch der Straßenbahnverkehr beeinträchtigt. Der unfallbedingte Sachschaden summiert sich auf ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
  • 07.02.2026 – 08:30

  • 07.02.2026 – 08:08

  • 07.02.2026 – 07:37

