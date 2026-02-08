PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verirrte Wanderer aus misslicher Lage gerettet

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Tief in der heutigen Sonntagnacht, gegen 01:57 Uhr, geriet eine Gruppe von Personen, im Alter zwischen 17 - 21 Jahren, im Waldgebiet nahe der Birkenauer Talstraße, in eine missliche Lage. Die Betroffenen, die sich in der Dunkelheit im Wald verlaufen hatten, konnten den Weg zurück aufgrund des unwegsamen Geländes nicht mehr eigenständig finden. Die Gruppe saß in einer Böschung im Waldgebiet fest und war einerseits von der Weschnitz als auch andererseits durch einen steilen und rutschigen Weg begrenzt. In dieser ausweglosen Situation alarmierten die Betroffenen letztlich die Polizei. Die Feuerwehr Weinheim wurde umgehend informiert und traf wenig später am Einsatzort ein. Sicherheitshalber und um die Einsatzmaßnahmen zu gewährleisten, wurde die Birkenauer Talstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Mittels Drehleitereinsatz konnten die Betroffenen, über eine nahegelegene Eisenbahnbrücke, sicher aus dem Waldgebiet "gerettet" werden. Alle Personen aus der Gruppe wurden vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Glücklicherweise hatte keiner der Beteiligten Verletzungen erlitten. Anschließend wurden die "Wanderer" von den verständigten Angehörigen abgeholt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

