PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Zu schnell unterwegs und unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots)

Am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr kam es auf der BAB 6, in Höhe Walldorf, zu einem größeren Verkehrsunfall. Ursächlich hierfür war ein Fahrmanöver eines 40-jährigen Peugeot-Fahrers. Jener fuhr, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, auf dem mittleren Fahrstreifen, in Fahrtrichtung Mannheim. Nachdem der Mann ein vorausfahrendes Fahrzeug wohl zu spät erkannte, wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Allerdings touchierte der 40-jährige Mann hierbei das Fzg-Heck eines dort fahrenden 67-jährigen weiteren Peugeot-Fahrers. Beide Fahrzeuge kamen aufgrund des Zusammenstoßes gleich ins Schleudern, kollidierten teilweise mehrfach mit den Leitplanken und kamen kurz darauf zum Stillstand. Der 67-jährige Geschädigte erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt. Allerdings konnte beim Verursacher eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Bei ihm wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde letzten Endes auch noch sichergestellt. Der unfallbedingte Sachschaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 07:22

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verirrte Wanderer aus misslicher Lage gerettet

    Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) - Tief in der heutigen Sonntagnacht, gegen 01:57 Uhr, geriet eine Gruppe von Personen, im Alter zwischen 17 - 21 Jahren, im Waldgebiet nahe der Birkenauer Talstraße, in eine missliche Lage. Die Betroffenen, die sich in der Dunkelheit im Wald verlaufen hatten, konnten den Weg ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 06:51

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

    Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am gestrigen Samstagabend wurde in ein Einfamilienhaus in der Wieslocher Ludwig-Wagner-Straße eingebrochen und hierbei verschiedene Wertgegenstände entwendet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr gewaltsam Zutritt in das Haus, ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 18:43

    POL-MA: Mannheim: Demonstration zur Unterstützung der kurdischen Bevölkerung in Syrien

    Mannheim (ots) - Um auf die Situation der kurdischen Bevölkerung in Syrien aufmerksam zu machen und ihre Solidarität zu bekunden, versammelten sich am Samstag Mittag gegen 14:45 Uhr ca. 900 Teilnehmer einer Demonstration. Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Alten Meßplatz führte diese durch die Mannheimer Innenstadt und wurde gegen 17 Uhr mit einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren