Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Zu schnell unterwegs und unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots)

Am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr kam es auf der BAB 6, in Höhe Walldorf, zu einem größeren Verkehrsunfall. Ursächlich hierfür war ein Fahrmanöver eines 40-jährigen Peugeot-Fahrers. Jener fuhr, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, auf dem mittleren Fahrstreifen, in Fahrtrichtung Mannheim. Nachdem der Mann ein vorausfahrendes Fahrzeug wohl zu spät erkannte, wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Allerdings touchierte der 40-jährige Mann hierbei das Fzg-Heck eines dort fahrenden 67-jährigen weiteren Peugeot-Fahrers. Beide Fahrzeuge kamen aufgrund des Zusammenstoßes gleich ins Schleudern, kollidierten teilweise mehrfach mit den Leitplanken und kamen kurz darauf zum Stillstand. Der 67-jährige Geschädigte erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt. Allerdings konnte beim Verursacher eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Bei ihm wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde letzten Endes auch noch sichergestellt. Der unfallbedingte Sachschaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell