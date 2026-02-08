Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Bauwagens - PM Nr. 2

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am heutigen Sonntagmorgen zu einem Brand in den Neckarplatten in Ilvesheim. Aus bislang noch unbekannter Ursache fingen zwei, im privaten Besitz stehende, Bauwagen Feuer. Diese brannten vollständig aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000Euro. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Brandermittlers des Polizeireviers Ladenburg.

