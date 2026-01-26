Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Bucholtwelmen

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen wurden am 26. Januar 2026 um 09:20 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Lise-Meitner-Strasse im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.

Bei der Erkundung des Objektes konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell