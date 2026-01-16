Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bucholtwelmen und Drevenack wurden am 16. Januar 2026 um 04:04 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Straße In der Beckuhl im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.

Bei der Erkundung des Objektes konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell