FW Hünxe: Verkehrsunfall auf der BAB 3
Hünxe (ots)
Die Einheit Hünxe wurde am 19. Januar 2026 um 15:39 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert.
An der Einsatzstelle hatte sich ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden ereignet. Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren nicht erforderlich. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.
