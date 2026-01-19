PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall auf der BAB 3

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 19. Januar 2026 um 15:39 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert.

An der Einsatzstelle hatte sich ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden ereignet. Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren nicht erforderlich. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mario Neukirch
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

