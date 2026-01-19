Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall auf der BAB 3

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 19. Januar 2026 um 15:39 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert.

An der Einsatzstelle hatte sich ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden ereignet. Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren nicht erforderlich. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell