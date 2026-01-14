Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Neujahrsempfang der Jugendfeuerwehr Hünxe

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Hünxe (ots)

Der diesjährige Neujahrsempfang der Jugendfeuerwehr Hünxe fand am 13. Januar 2026 in der Feuerwache in Hünxe statt. Eingeladen waren alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr und ihre Eltern, Vertreter aus Verwaltung und Politik, die Leitung der Feuerwehr, die Einheitsleiter der Einsatzeinheiten sowie Vertreter der Kreisjugendfeuerwehr Wesel.

Mit 40 Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren ist die Jugendfeuerwehr seit mehreren Jahren voll besetzt und bestens aufgestellt. Sie stellt eine der wichtigsten Nachwuchsquellen für die Einsatzeinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe dar. In diesem Jahr konnten fünf Jugendliche nach Erreichen der Volljährigkeit an die Einheiten Hünxe, Bruckhausen, Bucholtwelmen und Drevenack übergeben werden. Dadurch konnten neue Mädchen und Jungen von der Warteliste nachrücken.

Der Jahresrückblick 2025 zeigte eindrucksvoll, wie engagiert die Betreuerinnen und Betreuer die zahlreichen Übungs- und Sportdienste organisiert haben. Neben theoretischem Unterricht stand vor allem der praktische Umgang mit den Geräten im Fokus. Zu den Höhepunkten zählten unter anderem die 24-Stunden-Übung, die Teilnahme am Kreiszeltlager in Hamminkeln und die erfolgreichen Teilnahmen an der Jugendflamme und der Leistungsspange. Natürlich durften auch traditionelle Veranstaltungen wie der Neujahrsempfang, die Jahreshauptversammlung und die Weihnachtsfeier nicht fehlen.

Wir sind stolz darauf, dass die Jugendfeuerwehr Hünxe auch weiterhin ein attraktives Hobby für junge Menschen ist. Ein besonderer Dank gilt unserem engagierten Betreuerteam und allen Unterstützenden, die dies erst möglich machen. Auch in diesem Jahr stehen wieder viele spannende Termine auf dem Dienstplan - wir halten euch auf unseren Social-Media-Kanälen natürlich auf dem Laufenden!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell