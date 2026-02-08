Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - PM 1

Sankt Leon-Rot (ots)

Aktuell befinden Rettungskräfte und Polizei bei einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen im Einsatz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, kurz vor dem Autobahnkreus Walldorf, aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Unfall, bei welchem mehrere Fahrzeuge beteiligt sind. Über die genaue Unfallursache liegen noch keine Informationen vor. Verletzt wurde niemand. In diesem Bereich kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell