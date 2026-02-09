PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiger Schmuck aus Einfamilienhaus entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend wurde in ein Wohnanwesen im Weinheimer Stadtteil Oberflockenbach eingebrochen und daraus hochwertige Gegenstände entwendet.

In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Hammeltrogweg, indem sie die Terrassentür mit einem unbekannten Werkzeug aufhebelte. Im Inneren des Wohnhauses wurde in sämtlichen Räumen nach Wertgegenständen gesucht. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden mehrere hochwertige Uhren sowie Münzen aus Gold entwendet. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die Ermittlungen und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Folgende Tipps können für mehr Sicherheit sorgen:

   - Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer 
     alle Türen ab und schließen Sie alle Fenster.
   - Installieren Sie eine zeitgesteuerte Beleuchtung einzelner Räume
     und Lichtquellen im Außenbereich.
   - Sorgen Sie dafür, dass die Rollläden bei Dunkelheit unten sind.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit wie z.B. Zettel für 
     Paketboten, in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem 
     Anrufbeantworter.
   - Fenster und Türen sollten gegen Einbruch gesichert sein.
   - Gute Alarm- und Videotechnik sind weitere Bausteine des 
     Einbruchschutzes.
   - Lassen Sie das Haus oder die Wohnung durch die Polizei auf 
     Sicherheit überprüfen.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

   - Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail:  
      mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de
   - Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail: 
      beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Information finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

