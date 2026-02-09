Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwer verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 19 Uhr auf der Altlußheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Ein 40-jähriger Fahrer eines Fiats fuhr die Hockenheimer Straße entlang in Richtung Kreisverkehr. Beim Verlassen des Kreisverkehrs auf die Altlußheimer Straße kollidierte der Pkw mit einem 50-jährigen Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt den Fußgängerweg querte.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Die Ermittlungen durch das Polizeirevier Hockenheim zum genauen Unfallhergang dauern an.

