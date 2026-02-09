Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis - Unbekannte stehlen Trinkgelddose

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, den 06.02.2026 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 17:24 Uhr eine Trinkgelddose samt Inhalt aus dem Kassenbereich eines Gastronomiegeschäfts in der Straße "Neuer Markt".

Bereits am 15.12.2025 gegen 20:41 Uhr wurde dort ebenfalls eine Trinkgelddose entwendet. Der Inhalt der Spardose beläuft sich auf über 1000 Euro Bargeld.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271 9210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell